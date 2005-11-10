Como, Fabregas e un possibile futuro allo United: "Non voglio rispondere"

La sorprende trovare il Manchester United così in crisi? Cesc Fabregas, alla vigilia del match che disputerà il suo Como, non ci sta e replica in conferenza stampa alla domanda del giornalista: "La crisi nel calcio non esiste secondo me. Non l'ho mai vissuta. Ogni tre giorni c'è una gara per la quale lottare e vincere. Sono 11 contro 11, devono fare il meglio possibile. La crisi la inventate voi. Noi siamo professionisti, vogliamo competere da quando siamo nati, tutti. Non credo nella crisi".

Le piacerebbe approdare al Manchester United da allenatore?

"Come potrai comprendere non voglio rispondere. È senza rispetto per Michael Carrick, per un'istituzione come lo United".

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