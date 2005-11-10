Como, Fabregas e un possibile futuro allo United: "Non voglio rispondere"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 18:22Serie A
autore Alessio Del Lungo
20.10.2026 18:22Serie A
Il tecnico dei lariani parla anche della crisi dei Red Devils: "Io non ci credo, la inventate voi perché nel calcio non esiste".
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La sorprende trovare il Manchester United così in crisi? Cesc Fabregas, alla vigilia del match che disputerà il suo Como, non ci sta e replica in conferenza stampa alla domanda del giornalista: "La crisi nel calcio non esiste secondo me. Non l'ho mai vissuta. Ogni tre giorni c'è una gara per la quale lottare e vincere. Sono 11 contro 11, devono fare il meglio possibile. La crisi la inventate voi. Noi siamo professionisti, vogliamo competere da quando siamo nati, tutti. Non credo nella crisi".
Le piacerebbe approdare al Manchester United da allenatore?
"Come potrai comprendere non voglio rispondere. È senza rispetto per Michael Carrick, per un'istituzione come lo United".
Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Cesc Fabregas.
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