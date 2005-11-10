Como, Fabregas esalta Liberali: "Abbiamo preso un grandissimo giocatore"

Dopo la vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa (leggi qui tutte le sue dichiarazioni) di alcuni dei suoi giocatori. Compreso Calobah, uscito acciaccato dal match con i viola e Liberali, in costante crescita. Ecco di seguito le parole dell'allenatore spagnolo.

Liberali l'ha convinta?

"Con Mattia abbiamo preso un grandissimo giocatore di calcio. Sta migliorando, non si può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti ma sa fare la differenza. Lui è un conoscitore di calcio, non ha paura di giocare: nel suo ruolo ci sono Baturina, Nico Paz, Caqueret, Diao, Addai alcune volte, dobbiamo trovare spazio per tutti. Ha giocato con personalità, non stava neanche bene e il ragazzo ha risposto bene. Poi si può vincere o perdere, ma la prestazione è importante e la personalità c'è stata. Ci sarà ancora tempo per dimostrare, come Diao che ha segnato e purtroppo si è fermato per infortunio. Quando l'allenatore ti dà fiducia, il giocatore deve dimostrare".

Come sta Chalobah? E su Couto?

"Chalobah penso si sia fermato in tempo, ha sentito solo un fastidio, ma la stessa cosa la pensavamo di Diao per cui vediamo domani. Couto non doveva essere in campo, c’è stato un errore in distinta”."

Milla ha sofferto un po'?

"Mah, forse l'ho visto diversamente. Per me ha fatto una partita incredibile, ma la rivedrò. Noi allenatori dobbiamo avere chiarezza e un'identità chiara"

Da Cunha alto è una soluzione per il futuro?

"Alla fine conta l'idea di gioco, nonostante le caratteristiche diverse dei giocatori. In quel momento la Fiorentina stava soffrendo molto senza palla, volevamo tenerla e ho scelto di tenere insieme lui, Caqueret, Milla e Perrone".