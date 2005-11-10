Como, Fabregas: "Chalobah forse si è fermato in tempo. Fallo su Goncalves? C'era pure su Valle"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Como Cesc Fabregas interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Col Frosinone avevate sofferto la profondità: oggi è soddisfatto?

“Contro il Frosinone soffrivamo le palle dietro le difese ma non solo noi, anche il Napoli l'ha fatto nonostante la vittoria degli azzurri, contro il Sassuolo la stessa cosa. Oggi abbiamo sofferto meno la profondità, abbiamo fatto una partita completissima. Quando giochi come facciamo noi ci sono dei rischi. Non ci sono tattiche perfette: Spagna, Barcellona, PSG, Bayern, tutti subiscono le avversarie e concedono".

Milla ha sofferto un po'?

"Mah, forse l'ho visto diversamente. Per me ha fatto una partita incredibile, ma la rivedrò. Noi allenatori dobbiamo avere chiarezza e un'identità chiara"

Come sta Chalobah?

"Chalobah penso si sia fermato in tempo ma la stessa cosa la disse Diao per cui vediamo domani"

Da Cunha alto è una soluzione per il futuro?

"Alla fine conta l'idea di gioco, nonostante le caratteristiche diverse dei giocatori. In quel momento la Fiorentina stava soffrendo molto senza palla, volevamo tenerla e ho scelto di tenere insieme lui, Caqueret, Milla e Perrone".

Vi hanno spiegato perché non interviene il VAR

"Quello che hanno detto là, la loro spiegazione, mi è piaciuta. Vogliono un calcio più dinamico, meno falli, con più potere agli arbitri. Sicuramente ci saranno degli errori. L'errore sul gol di Liberali? Magari c'era anche fallo su Valle in occasione del gol di Pongracic".

Trova che queste siano vittorie di maturità?

"Il nostro percorso non va dimenticato: veniamo dalla B e ora giochiamo ogni tre giorni. C'è un adattamento per tutti, anche per me. Mai abbiamo gestito tutto questo, ci serve tempo. All'inizio stagione sapevo che serviva una squadra più dinamica e forte per questo. A Rotterdam ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha, oggi Jacobo, poi tocherà ad altri. Oggi Nico Paz mi ha chiesto il cambio perché era stravolto. È una sfida importante ma è una novità per tutti: abbiamo preparato ieri questa gara in 30 minuti contro una Fiorentina che è una settimana che lavora per ammazzarci. Oggi sono contento da chi giocava meno come Kempf o Smolcic".