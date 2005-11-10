Como-Manchester United a rischio per il maltempo? Cosa dice il regolamento UEFA

Un'allerta arancione di "grave maltempo" diffusa dal Servizio Meteorologico Nazionale dell'Aeronautica Militare su tutta la regione Lombardia e rimbalzata tra vari tabloid inglesi rischia seriamente di minare il regolare svolgimento di Como-Manchester United?

La situazione tra ieri e oggi

La pioggia incessante è iniziata nella giornata di ieri (martedì) e ha colpito l'area in continuazione, generando dubbi sulla tenuta del campo del Sinigaglia per il calcio d'inizio programmato alle ore 18:45. Si parlerebbe anche della prospettiva di fulmini circostanti l'impianto lariano, il che aggiungerebbe ulteriori preoccupazioni per la sicurezza del pubblico, senza dimenticare che tre zone su quattro dello stadio sono senza copertura o tetto per gli spettatori. Il club biancoblù è fiducioso che la partita possa andare in scena senza cambi di programma o cancellazioni, ma cosa dice il regolamento della UEFA?

Modifiche alle partite di Champions

L'ordinamento dell'organo di Nyon, organizzatore dei match europei di Champions, Europa e Conference League, stabilisce un importante punto (26.02) circa le possibili modifiche rispetto alla programmazione iniziale. "Se una qualsiasi delle parti coinvolte in una partita ha motivo di dubitare che quella particolare partita possa svolgersi come programmato (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, problemi relativi a terreno di gioco, strutture e infrastrutture, salute e sicurezza, questioni operative e/o organizzative e/o condizioni meteorologiche), deve notificarlo immediatamente all'amministrazione UEFA", si legge. "Se l'amministrazione UEFA riceve tale notifica, o ha essa stessa motivo di ritenere che una partita possa non essere in grado di essere giocata come programmato, decide se verrà apportata qualsiasi modifica a sede, stadio, data e/o orario del calcio d'inizio. Tale decisione dell'amministrazione UEFA è finale".