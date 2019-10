Comunicato Napoli: risentimento muscolare per Faouzi Ghoulam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli, tramite i propri canali social, ha spiegato come Faouzi Ghoulam non andrà in ritiro con la squadra a causa di un problema muscolare. Questo il post del club azzurro: "Faouzi Ghoulam non prenderà parte al ritiro con la squadra a causa di un risentimento muscolare riscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica".