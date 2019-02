Con o senza le 25 presenze: Ospina resterà al Napoli. All'Arsenal 4 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Ospina resterà al Napoli anche il prossimo anno. L'annuncio, un po' a sorpresa, è arrivato questa sera in sala stampa direttamente dall'allenatore Carlo Ancelotti: "Resta anche l'anno prossimo, al di là delle partite che farà o meno", ha detto il tecnico del Napoli che ha quindi sciolto le riserve a stagione in corso.

In campo questa sera in una gara cui è risultato spettatore non pagante, il portiere colombiano contro il Torino è salito a quota 17 presenze. Per l'obbligo di riscatto dovrebbe giocarne altre otto, ma il Napoli è contento del rendimento del portiere sudamericano, che ben si completa con l'emergente Meret, e non ha intenzione di lasciarselo sfuggire.

"Io sono in prestito oneroso per un anno e c'è una clausola che prevede il riscatto automatico dopo un certo numero di partite. Sto aspettando le decisioni del Napoli", aveva detto nella giornata di ieri lo stesso Ospina. Che poche ore dopo ha ricevuto una risposta: il Napoli lo riscatterà. L'Arsenal, che la scorsa estate ha incassato un milione di euro per il prestito oneroso, la prossima estate ne guadagnerà altri quattro.