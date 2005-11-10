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Tutto confermato: il Milan torna in controllo su Camarda. È stato controriscattato

Tutto confermato: il Milan torna in controllo su Camarda. È stato controriscattato TUTTOmercatoWEB
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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 18:21Serie A

Francesco Camarda torna al Milan, confermate le anticipazioni che volevano i rossoneri pronti ad esercitare il diritto di controriscatto a loro favore, dopo che il Lecce, squadra che ha ospitato in prestito l'attaccante classe 2008 in questa stagione, aveva a sua volta attivato l'opzione per il riscatto, a 3 milioni di euro circa.

Il Milan ora si riprende Camarda, con il Lecce che a sua volta potrà comunque godersi un incasso di 1 milione di euro circa, che è una sorta di contributo per aver dato una mano nella valorizzazione del giocatore: "L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di contro-opzione sul calciatore". Una mossa che porta 4 milioni in cassa del Lecce, dai quali togliere i 3 investiti in precedenza.

Camarda è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2028. Nella stagione trascorsa al Lecce, la prima continuativa da calciatore di Serie A vero e proprio, il classe 2008 ha totalizzato 23 presenze e 1 gol segnato tra Serie A e Coppa Italia. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere valutato in ritiro dal nuovo allenatore Amorim, ma sembra concreta la possibilità che per lui possa realizzarsi un altro trasferimento in prestito, sempre in prima divisione.

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