Conte e l'annuncio sul suo futuro. Ronaldinho torna in campo, c'è la data: le top news delle 18

"Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza". A scriverlo è direttamente Antonio Conte, tramite il proprio profilo Instagram, dopo gli ultimissimi giorni che lo hanno visto nuovamente accostato in maniera concreta a più di una panchina in giro per l'Europa (Juventus e Manchester United). "Il mio nome - continua Conte su IG - è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni. Qualora si presentasse un’opportunità concreta - prosegue Conte -, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto", conclude Conte.

Emanuele Lulli è a un passo da rinnovo con la Roma. Le parti hanno infatti trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, fino al 30 giugno 2031. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la firma sul nuovo accordo, con l'ingaggio del calciatore che sarà a salire nel corso delle stagioni. Lulli ha siglato il suo primo gol in Serie A la settimana scorsa nella sfida vinta contro il Genoa all'Olimpico e l'obiettivo del club giallorosso è sempre stato quello di blindare il prodotto delle giovanili, per non rischiare di perderlo in futuro, visto che dopo poco tempo l'esterno di centrocampo è diventato un titolare con Gasperini che lo alterna molto spesso con Molina.

"Quando giocherà Ronaldinho? Sarà in campo nella partita del 15 novembre": così, come si legge sull'edizione on line de Il Corriere di Romagna, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. A Fattore R., il primo cittadino romagnolo ha risposto a esplicita domanda del giornalista Rai Gianluca Semprini, confermando di fatto quanto trapelava ormai da un paio di mesi: il 46enne brasiliano, campione del Mondo nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005, giocherà il derby Ravenna-Forlì in programma allo stadio 'Bruno Benelli' domenica 15 novembre alle ore 17.30.