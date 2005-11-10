Quote prossimo allenatore Juventus, tutti i candidati in caso di addio a Spalletti

La vittoria per 2-0 contro il Napoli ha, almeno momentaneamente, salvato la panchina di Luciano Spalletti. Una vittoria fondamentale, arrivata nonostante i tanti infortuni e una situazione diventata sempre più delicata nelle ultime settimane.

Tre punti, però, potrebbero non bastare per spegnere definitivamente le voci sul futuro della panchina bianconera. Non a caso, i bookmakers continuano a proporre le quote sul prossimo allenatore della Juventus ponendosi una domanda ben precisa: chi sarà l'allenatore dei bianconeri a Natale? Luciano Spalletti sarà ancora al suo posto?

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Quote allenatore Juventus, fiducia in Spalletti?

Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane su un possibile cambio in panchina, per la dirigenza bianconera la posizione di Luciano Spalletti non è mai stata realmente in bilico. Pochi giorni fa, nonostante i risultati tardassero ad arrivare, l'amministratore delegato bianconero Carnevali aveva ribadito pubblicamente la fiducia nel tecnico toscano: "Il mister sa che la panchina scotta, ma fa parte dell'essere in una grande società come la Juve. Si parla sempre di cambiamenti, ma questo non ci tocca".

Parole che, nonostante il momento delicato, ribadivano la fiducia della società nell'allenatore. Un'ipotesi confermata anche dalle quote Spalletti allenatore Juventus, che continuano a considerare il tecnico di Certaldo il principale candidato a guidare i bianconeri anche nei prossimi mesi.

Quote prossimo allenatore Juve, i tifosi vogliono Conte

Al di là dei risultati e della conferma di Spalletti, il nome che il popolo bianconero continua a invocare a gran voce è uno solo: Antonio Conte. Dimenticati i tradimenti e le spine del passato, i sostenitori della Juventus sognano il ritorno dell'allenatore che, forse più di chiunque altro, potrebbe rimettere in carreggiata una squadra dall'andamento altalenante.

È quasi una questione di fede, ma anche di precedenti: il tecnico salentino, sostanzialmente, non ha mai fallito in carriera, almeno in campionato. E la volontà dei tifosi sembra rispecchiarsi anche nelle quote dei bookmakers, che continuano a tenere Conte tra i nomi più accreditati per un possibile futuro sulla panchina della Juventus.

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Prossimo allenatore Juventus, Pioli è libero

Ma se Spalletti dovesse saltare, chi potrebbe prendere il suo posto oltre ad Antonio Conte? Secondo i bookmakers, tra i possibili candidati spunta anche il nome di Stefano Pioli. Svincolato dopo la fine dell'esperienza alla Fiorentina, conclusasi nel novembre 2025, il tecnico emiliano sarebbe pronto a rimettersi in gioco, con la voglia di dimostrare ancora qualcosa nel calcio italiano.

Un'ipotesi che trova spazio anche nelle valutazioni degli operatori di scommesse: le quote Pioli prossimo allenatore Juventus aprono infatti uno scenario alternativo per il futuro della panchina bianconera.

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Prossimo allenatore Juve, tutti gli outsider

Dopo aver visto i primi tre favoriti per il ruolo di prossimo allenatore della Juventus, è il momento di dare un'occhiata anche agli altri nomi presenti nei palinsesti dei bookmakers. Il ritorno di Didier Deschamps, libero dopo la conclusione della sua esperienza da CT della Francia, è quotato a 9, la stessa quota proposta per un altro possibile ritorno, quello di Fabio Grosso.

Tra gli altri candidati spunta anche il nome di Vincenzo Montella, reduce dalla conclusione della sua esperienza alla guida della Turchia. Un suo possibile approdo in bianconero viene mediamente offerto a 12.

Decisamente più lontani altri nomi suggestivi come Pep Guardiola e Simone Inzaghi, entrambi proposti a quota 50, fino ad arrivare a Fabio Cannavaro e Carlo Ancelotti, per i quali si sale a 100.

Infine, per i più romantici, c'è anche l'opzione Alessandro Del Piero. Una leggenda bianconera il cui eventuale ritorno a Torino in veste di allenatore farebbe certamente sognare i tifosi, anche se la sua esperienza in panchina è ancora tutta da costruire. Le quote per questa suggestiva ipotesi schizzano addirittura a 1000.

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