Tutto comincia da un’intuizione, e da un club, il Viking, che ha trasformato una potenziale scommessa in un asset gestionale: Bjarte Lunde Aarsheim e Morten Jensen, due allenatori che nel 2021 si presentarono ai colloqui per raccogliere l’eredità di Bjarne Berntsen, e che da ormai cinque stagioni condividono, con pari livello di responsabilità, il ruolo di allenatore del club che sfiderà il Napoli nell’ultimo turno di Champions. All’amministratore delegato Eirik Bjorno piacque l’idea del co-coaching e il resto è storia, con il Viking che nel 2025 ha vinto il suo primo campionato di Norvegia a distanza di 34 anni dall’ultima volta. E se quel modello norvegese – con la sua doppia guida – venisse trapiantato nella nostra Serie A? È fantascienza applicata al calcio, sia chiaro, ma i risultati ottenuti a Stavanger valgono il rischio del gioco. Immaginiamo un Paese, il nostro, improvvisamente ammaliato dall’idea di un doppio timone: due allenatori sulla stessa panchina, condannati a mettersi d’accordo in tempo reale. Quali sarebbero le coppie più atomiche?

Un western in bianco e nero: Spalletti e Conte

Impossibile, dopo le recenti dichiarazioni, non partire da Conte e Spalletti. Insieme, sulla panchina della Juventus. Antonio Conte urla in panchina per chiedere intensità feroce e pressione immediata; Luciano Spalletti scatta in piedi per spiegare con un fiume di parole dove deve aprirsi il passaggio per rompere la linea, prima di fissare insistentemente un punto lontano all’orizzonte. I microfoni a bordocampo registrano due frequenze sovrapposte che si rincorrono: uno chiede di spingere sull’acceleratore, l’altro riflette ad alta voce su come disinnescare la partita. Trovare una sintesi potrebbe essere la sfida più impegnativa della carriera di entrambi.

La singolarità strategica: Sarri e Gasperini

Qui si sfiora la fisica quantistica applicata al calcio. Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini sono due perfezionisti assoluti dei meccanismi, minuziosamente studiati e preparati durante la settimana. Sarri mastica una chewing gum prendendo infiniti appunti sul taccuino, mentre Gasperini gesticola furioso chiedendo costanti duelli uomo su uomo. A fine allenamento ai calciatori non basta il campo: serve un manuale d’istruzioni, e probabilmente anche una riunione per decidere chi abbia l'ultima parola.

Tempo e spazio: Flick e Allegri

È l'urto finale tra due filosofie opposte. Hansi Flick spinge la squadra ad aggredire in avanti con linea altissima, pressing feroce, verticalità e ricerca costante del gol in più. Massimiliano Allegri, dall'altra parte, guarda il cronometro, fa cenno di abbassare i ritmi, si toglie la giacca, invita alla calma e ricorda che la partita dura novanta minuti e che non sempre serve correre come indemoniati. Uno vuole accorciare il campo e accelerare il tempo; l’altro vuole allungare i momenti e governare l’inerzia della gara. I latini dicevano “in medio stat virtus”…

Affari di famiglia: Simone e Filippo Inzaghi

Qui il co-coaching smette di essere un esperimento da laboratorio: Simone e Filippo Inzaghi sulla stessa panchina non sarebbero soltanto due allenatori. Se sul campo è Filippo ad aver ottenuto i risultati migliori, in panchina le gerarchie si sono invertite. Ma ora, uniti dalla stessa responsabilità, lo spartito è nuovo. Simone sbraccia fuori dall’area tecnica fino allo sfinimento, ossessionato dal lavoro dei braccetti nel suo 3-5-2; Pippo, al suo fianco, vive ancora ogni cross come se dovesse avventarsi sul primo palo al novantesimo. In due, davanti alla panchina, potrebbero consumare più energie dei ventidue in campo. E chi ha ancora un filo di voce va in sala stampa dopo il fischio finale.

Se in Norvegia l'utopia è diventata realtà “made in Stavanger”, per altri può essere solo distopia applicata al calcio. Chissà che prima o poi, però, non possa trovare terreno fertile anche in Italia: ‘una panchina a metà’ non suona poi così male.