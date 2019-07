Conte e il calciomercato dell'Inter: "Mi aspettavo fossimo più avanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo l'interessamento per Lukaku o la posizione della società su Icardi e Nainggolan. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Manchester United valida per l'International Champions Cup, ha fatto il punto anche sulla sessione di calciomercato che sta portando avanti la società meneghina: "È difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione in entrata e in uscita, sono fiducioso anche se mi aspettavo che fossimo più avanti"

Nuovo ruolo per Perisic - Antonio Conte s'è poi soffermato anche sul nuovo ruolo di Perisic che, nella sua idea di calcio, dovrebbe occupare il ruolo di laterale sinistro nel centrocampo a cinque: "Ivan è un giocatore che ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente. Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui".