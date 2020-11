Conte ha nostalgia della Premier: "In futuro vorrei tornare in Inghilterra"

Nostalgia canaglia. Antonio Conte in futuro vuole tornare in Premier League. Lo ha detto lo stesso tecnico nerazzurro nel corso di un'intervista via Zoom con i colleghi del Telegraph: "Ho questa stagione e un altro anno di contratto con l’Inter, dove ho iniziato un progetto: sinceramente, voglio continuare questo progetto e restare per molti anni perché stiamo costruendo le basi. Ma, sicuramente, nel mio futuro, voglio tornare in Inghilterra per fare un’altra esperienza perché mi è piaciuto molto il mio soggiorno lì e per respirare l’atmosfera in Inghilterra. Per me, per la mia famiglia, vorrei tornare un giorno in Inghilterra perché abbiamo vissuto un’esperienza incredibile e vogliamo riprovarla".

