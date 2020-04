Conte: "Se il Mes è una trappola, se ne assuma la responsabilità chi l'ha confezionato"

Anche nel rispondere alle domande dei giornalisti collegati in videoconferenza, il premier Giuseppe Conte ha riservato delle stoccate alle opposizioni parlamentari: "L'Italia è un avamposto, ma ora tutti gli altri Paesi stanno entrando in sofferenza. La ferita al tessuto socio-economico riguarda tutti, ma non è il Mes lo strumento. Alcuni Paesi che sono con noi in questa battaglia lo ritengono confacente ai loro bisogni: l'Italia accetta di discutere di un Mes non condizionato per questo. Da qui questa battaglia per un Mes senza condizioni. Ma se fosse una trappola dico che chi ha condizionato questa trappola se ne assuma la responsabilità. Nel 2012 c'era un governo di centrodestra, la Meloni se non sbaglio ne era un ministro: io non c'ero, come non c'erano molte altre forze. Se è una trappola bisogna assumersene la responsabilità. Noi dobbiamo continuare a lavorare agli eurobond: è un rischio, ma se avete la soluzione datemela".