Costacurta dopo il ko del Milan: "Una partita nata male e finita peggio"
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:49Serie A
autore Daniel Uccellieri
22.10.2026 23:49Serie A
Costacurta analizza il ko del Milan contro il Bournemouth: "Il secondo gol è una stupidata. Una partita nata male e finita peggio".
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ospite negli studi di Sky, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha commentato la pesante sconfitta dei rossoneri in Europa League contro il Bournemouth, soffermandosi soprattutto sugli errori difensivi della squadra.
"Il Milan forse è stato sfortunato in occasione del rigore per il fallo di mano di De Winter, ma la cosa sorprendente è che ci sono quattro giocatori del Bournemouth liberi in area di rigore. Sorprende perché era solo l'inizio della gara: hanno pensato solo a salire senza guardare gli avversari.
Il secondo gol è una stupidata. Una partita nata male e finita peggio".
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