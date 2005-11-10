Il Milan riparte dopo la sosta per le Nazionali con una vittoria convincente, travolgendo il Frosinone per 5-1 a San Siro. Un successo che conferma i progressi della squadra di Ruben Amorim, sempre più efficace in campionato e capace di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. A commentare la prestazione rossonera è stato Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport al termine dell'incontro. L'ex difensore del Milan ha sottolineato la crescita della formazione di Amorim, evidenziando però come il prossimo passo debba essere compiuto soprattutto nelle competizioni europee.

Costacurta: "Passi avanti quasi in ogni partita, tutti sembrano coinvolti"

L'ex difensore rossonero ha espresso un giudizio positivo sul percorso intrapreso dal Milan, soffermandosi in particolare sulla continuità mostrata in Serie A. "Il Milan sta facendo dei passi in avanti quasi in ogni gara. Diciamo in campionato, perché probabilmente c'è questa mentalità da far crescere in Europa". Costacurta ha poi evidenziato un altro aspetto importante della squadra di Amorim, ovvero la partecipazione collettiva e la disponibilità dei giocatori a sacrificarsi anche nelle fasi più complicate delle partite. "Per quel che riguarda il campionato italiano, si stanno comportando bene, sembrano tutti coinvolti".

Costacurta spiega la forza del Milan: "Se lasci campo a questi giocatori, soffri"

Nell'analisi della sfida contro il Frosinone, Costacurta ha sottolineato come il Milan abbia saputo interpretare correttamente anche i momenti nei quali gli avversari hanno provato a prendere l'iniziativa. "Anche oggi hanno saputo, in un certo senso, soffrire: si sono messi lì con il baricentro basso. Dopo, con quei giocatori, con la velocità di quei giocatori, se lasci tutto quel campo vai a soffrire, ed è quello che ha fatto il Frosinone".