Coutinho il "problema" da risolvere del Barcellona. Spunta l'ipotesi Inter

Anche se in via ufficiosa nei giorni scorsi il Bayern Monaco ha fatto pervenire al Barcellona la propria decisione di non riscattare Philippe Coutinho dal prestito fissato la scorsa estate per 110 milioni di euro. Una decisione, questa, definitiva che neanche lo “sconto” proposto dai catalani (90 anziché 110) ha scalfito.

Nuovo prestito - Ecco allora che per la società blaugrana emerge la necessità di trovare una nuova sistemazione al brasiliano. Una sua permanenza a Barcellona, nonostante tutto il club abbia riconosciuto all’ex Liverpool sempre grande impegno e professionalità, appare estremamente complicata così come una cessione a titolo definitivo alle cifre necessarie per evitare una minusvalenza a bilancio. Per questo l’ipotesi più percorribile sembra essere un nuovo prestito oneroso sulla falsariga di quello pattuito lo scorso anno con il Bayern Monaco e per il quale ci sarebbero già stati degli abboccamenti con alcune società di Premier League oltre che la disponibilità dell’entourage del calciatore.

A volte ritornano - A tal proposito, però, dalle pagine del quotidiano Sport emerge anche la notizia di qualche segnale positivo dall’Inter di Antonio Conte, club nel quale Coutinho ha già militato proprio agli inizi della sua avventura in Europa.