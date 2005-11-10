Cronaca di un flop annunciato: Dovbyk non gioca mai a Bologna. Pure Odgaard lo ha scavalcato

C'è chi lo aveva definito un flop annunciato e chi, al contrario, vedeva nella scelta estiva di lasciare Roma l'occasione per rilanciarsi e dare nuova linfa alla propria carriera. Oggi, però, la bilancia pende decisamente dalla parte dei più scettici. L'avventura di Artem Dovbyk al Bologna, almeno per il momento, è ben lontana dalle aspettative. L'attaccante ucraino non ha ancora collezionato una presenza da titolare in Serie A e anche oggi, quando tutto lasciava pensare che potesse finalmente arrivare la sua occasione, Palladino ha preferito adattare Odgaard nel ruolo di centravanti piuttosto che puntare su di lui.

Piccoli, Enem, ora pure Odgaard

Arrivato in estate con l'obiettivo di contribuire alla rifondazione del reparto offensivo insieme a Roberto Piccoli, Dovbyk aveva illuso tutti alla terza giornata, quando il gol del pareggio contro il Sassuolo sembrava poter rappresentare il primo passo verso la rinascita. Un lampo, però, rimasto finora isolato. Nelle settimane successive, l'ucraino ha dovuto fare i conti ancora una volta con quei problemi muscolari che lo tormentano ormai da oltre un anno, frenandone la continuità e condizionandone il percorso. Rientrato contro il Lecce, Dovbyk non è comunque riuscito a scalare le gerarchie di Palladino, che gli ha sistematicamente preferito Piccoli ed Enem. E adesso, in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Cagliari, lo scenario si fa ancora più eloquente: con l'ex Fiorentina indisponibile e lo stesso Enem non al meglio della condizione, il tecnico campano ha scelto di affidarsi a Odgaard come falso nove.

Futuro già definito?

Seppur sia ancora ottobre e sia passata solo un quinto circa della stagione, al momento sembra difficile immaginare che il futuro di Dovbyk non sia di nuovo alla Roma. Il centravanti è arrivato a Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Tantissimi per un attaccante che ad oggi Palladino considera come quarta scelta.