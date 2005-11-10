C’è un dato che più di altri racconta il momento del Bologna e che merita una riflessione: due partite dopo la sosta, due pareggi contro le ultime due della classifica. Prima l’Udinese, ventesima con 6 punti, poi il Venezia, diciannovesimo a quota 7. Quattro punti lasciati per strada contro squadre che, almeno guardando la graduatoria, avrebbero dovuto rappresentare occasioni da sfruttare e non ostacoli insormontabili.

Lo 0-0 del Penzo non è soltanto un risultato senza reti. È il secondo segnale consecutivo di una squadra che sembra aver perso parte di quella brillantezza e di quella convinzione che avevano accompagnato il percorso precedente. Dopo il pareggio con l’Udinese ci si aspettava una reazione, la voglia di riprendere immediatamente il cammino. Invece è arrivata un’altra frenata. E se il problema fosse soltanto il risultato, sarebbe anche meno preoccupante. Il punto è che il Bologna fatica a trovare la porta, e la questione comincia ad assumere contorni sempre più evidenti.

Il problema del gol, infatti, non riguarda soltanto l’ultima partita. In tredici giornate di campionato, il reparto offensivo rossoblù ha raccolto numeri che fanno riflettere: tra Odgaard, Piccoli, Dovbyk ed Enem sono appena tre le reti realizzate (una sola nella gestione Palladino): una a testa dai tre nuovi arrivati e nessuna dal gigante danese. Odgaard, titolare nelle ultime sei gare, ha messo a referto due assist e garantisce un lavoro prezioso per la squadra, ma la sua partecipazione alla produzione offensiva resta limitata. Soprattutto, continua a mancare una presenza costante dentro l’area di rigore. Non è un dettaglio: per tocchi negli ultimi sedici metri il Bologna è tra le ultime della Serie A.

E le alternative, finora, non hanno risolto il problema. Piccoli, arrivato dalla Fiorentina per 18 milioni di euro, non ha ancora raggiunto il 50% dei minuti complessivi: al gol contro il Sassuolo non ha aggiunto altre marcature. Enem, invece, aveva acceso curiosità e aspettative con la rete decisiva contro il Lecce, ma l’infortunio ne ha interrotto il percorso proprio quando sembrava poter diventare una risorsa. Il caso più complicato resta quello di Dovbyk: appena 105 minuti giocati, una rete e pochissime occasioni per lasciare il segno. L’ex Pichichi della Liga non sta convincendo e il suo futuro, anche in vista di gennaio, potrebbe allontanarsi dalle Due Torri.

La questione, dunque, è doppia: da una parte una squadra che dopo la sosta non è più riuscita a vincere, dall’altra un reparto offensivo che non sta offrendo le risposte attese. Per ora il Bologna deve affidarsi al resto del gruppo, che ha portato il bottino complessivo a 17 reti con sette marcatori differenti. Un dato che racconta una certa distribuzione delle responsabilità, ma anche quanto manchi un riferimento offensivo capace di trascinare la squadra.

Non è il caso di lanciare allarmi eccessivi né di cancellare quanto di buono costruito da Palladino. Sarebbe ingeneroso. Ma sarebbe altrettanto sbagliato archiviare questi segnali come semplici incidenti di percorso. Se l’Udinese e il Venezia riescono a fermare consecutivamente i rossoblù e i centravanti continuano a faticare sotto porta, qualche domanda diventa inevitabile.

Palladino dovrà trovare le contromisure, magari restituendo brillantezza a chi oggi fatica a incidere. La società, dal canto suo, non potrà ignorare la questione quando a gennaio si riaprirà il mercato. Perché la classifica si costruisce anche attraverso queste partite, ma soprattutto con i gol. E al Bologna, in questo momento, ne servono decisamente di più.