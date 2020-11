Crotone, Stroppa avvisa: "Il Torino non è solo Belotti. Niente marcatura speciale"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha messo in guardia circa i pericoli del Torino: “Marcatura speciale per Belotti? Non occorre, basta lavorare nel modo giusto. Il Torino non è solo Belotti, ha un parco attaccanti di qualità, e bisogna sempre e comunque essere attenti. Lavoriamo sempre per conquistare punti, purtroppo fin qui non siamo riusciti a portare a casa quanto meritavamo”.

