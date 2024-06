Ufficiale Cruzeiro, accordo con la Juventus per Kaio Jorge. L'attaccante firma un quinquennale

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Kaio Jorge lascia la Juventus e torna in Brasile. Il Cruzeiro, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver trovato l'accordo con la Juventus per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante, nell'ultima stagione in prestito al Frosinone.

L'attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l'atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni.

Le cifre dell'operazione

Come raccolto da TMW alla Juventus andrà una cifra, fra bonus e parte fissa, di circa 7 milioni euro, con i bianconeri che si sono anche assicurati il 20% della futura rivendita.