© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Nessun problema tra me e Leonardo". E' questo il titolo principale della conferenza di Gennaro Gattuso della giornata di ieri: tra i concetti espressi , però, c'è stato spazio anche per la pace Biglia-Kessie e per il suo futuro. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è concentrato invece sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e su Moise Kean. I bianconeri affronteranno il Cagliari dove Rolando Maran ha invitato i tifosi a riempire lo stadio e ha sfidato la Juve: "voglio vincere". Igor Tudor, dopo la vittoria alla prima sulla panchina dell'Udinese, ha esaltato Stefano Okaka mentre Cesare Prandelli si appresta a giocare, domani, la gara contro l'Inter: "ci sarà una reazione" , è certo il tecnico del Grifone.