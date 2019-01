Da Lincoln a Tonali, passando per Trincao. La Juve pensa al futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo mercato per la prima squadra, per la Juventus. Quella di gennaio, si legge sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere una sessione buona anche per portare avanti i discorsi legati ai tanti giovani nel mirino bianconero. Il nome più accattivante è quello di Lincoln, talentino del Flamengo su cui c'è anche l'Inter. Proprio con i nerazzurri sta andando in scena anche un duello per Cristian Romero del Genoa, mentre le trattative per Trincao del Braga viaggiano verso la fumata bianca. Ma il vero sogno dei bianconeri, per la rosea, è quello che porta a Brescia e risponde al nome di Sandro Tonali. La sua candidatura è sempre più forte, nonostante Cellino non si muova dalla valutazione di 30 milioni di euro.