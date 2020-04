Da Pobega a Marchizza e Scuffet: gli occhi del Torino sono sulla Serie B

Il Torino guarda verso la Serie B per rinforzarsi in vista della prossima stagione, spiega Tuttosport. Il ds Massimo Bava studia nomi importanti che si stanno mettendo in luce in cadetteria. Due nomi in casa Cremonese, si va da Luca Valzania, di proprietà dell'Atalanta al terzino destro Vasile Mogos. Poi Tommaso Pobega del Pordenone, di proprietà del Milan e il difensore del Sassuolo, ora allo Spezia, Riccardo Marchizza. Tra i pali i nomi sono Simone Scuffet dell'Udinese, in prestito a Spezia, Alberto Paleari del Cittadella e Lorenzo Montipò del Benevento.