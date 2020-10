Dalbert-Rennes, c'è anche il bonus Champions. Diritto di riscatto a 13,5 milioni

Henrique Dalbert è praticamente un giocatore del Rennes. Come riporta Canal+, la firma del giocatore brasiliano - ormai ex Inter - col club bretone è arrivata nel pomeriggio. L'accordo, secondo l'emittente transalpina, prevede un prestito oneroso di poco più di due milioni di euro più bonus in caso di qualificazione in Champions League e diritto di riscatto pari a 13,5 milioni.