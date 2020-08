Dalla Germania: Juve, l'acquisto di McKennie potrebbe costare fino a 28 milioni

Il costo di acquisto di Weston McKennie potrebbe arrivare fino a 28 milioni di euro. Ne scrive Kicker, secondo cui la Juventus avrebbe concordato con lo Schalke 04 un prezzo per il prestito oneroso pari a 6 milioni, e non a 3 come riportato in italia. Inoltre, al netto del riscatto fissato a 18 milioni di euro, ulteriori bonus potrebbero portare l'affare a cifre leggermente superiori a quelle sin qui ipotizzate. Col giovane centrocampista in viaggio per Torino, comunque, sarà come di consueto il comunicato della Vecchia Signora a fare chiarezza sulle cifre definitive.