De Rossi: "Faccio il papà a tempo pieno e mi diverto. Ma vorrei fare l'allenatore"

Intervistato nel corso di Propaganda Live su La7 l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi ha parlato del presente e del futuro spiegando come la pandemia abbia complicato i suoi piani nel percorso per diventare allenatore: “Sono un ex giocatore, un padre a tempo pieno neanche troppo annoiato. Mi diverto in questa nuova veste anche se spero non duri troppo a lungo questa situazione. Vorrei fare l’allenatore, c’è un tempo tecnico e non pensavo che di mezzo ci si mettesse la pandemia. Pensavo di prendere un anno e mezzo di studio, di andare a vedere altri allenatori, di viaggiare e andare in vacanza e invece a gennaio sono tornato dall’Argentina e a marzo hanno chiuso tutto”.