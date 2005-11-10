Chi è Djibril Diallo, il talento del Parma che abbiamo inserito nella Top 100 sui giovani italiani

Da Monticelli Terme a San Siro: per Djibril Diallo, classe 2009, la sfida di domani contro l’Inter può segnare una tappa speciale. Il difensore del Parma è stato inserito per la prima volta tra i convocati della prima squadra a soli 17 anni. Un bel traguardo, dopo un'estate particolarmente intensa: conquistato l’Europeo Under 17 da protagonista della difesa azzurrina, Diallo ha preso parte anche ai Giochi del Mediterraneo, ritardando così il suo inserimento nella Primavera del Parma.

Chi è e come gioca Djibril Diallo

Nato il 9 marzo 2009 a Labé, in Guinea, si è trasferito in Italia con la famiglia nel 2013. Ha iniziato a giocare a Monticelli Terme, prima di entrare nel settore giovanile gialloblù nella stagione 2018-19. Difensore centrale di piede destro, Diallo si distingue per personalità, affidabilità e solidità. Abile nelle letture e nei tempi di intervento, sa imporsi nei duelli e mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Ha scelto di vestire la maglia azzurra già dalle selezioni giovanili, dall’Under 15 in avanti, confermandosi di categoria in categoria.

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A 17 anni, insieme al compagno di reparto Ludovico Varali (74° nella medesima classifica), Diallo rappresenta uno dei profili più promettenti del vivaio crociato e un esempio della crescita del settore giovanile del Parma. Un'ultima specifica: Djibril non va confuso con l'altro calciatore della prima squadra del Parma, Ousmane Diallo, esterno d'attacco spagnolo classe 2007 arrivato quest'estate dal Borussia Dortmund.