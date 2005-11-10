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Top 100 giovani italiani: Chiarodia e Fini, già stati in nazionale. Posizioni 80-76

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 09:30Serie A
05.10.2026 09:30Serie A
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Nella cinquina che va dall'80° posto al 76° della classifica di TMW sugli U21 italiani più promettenti, ci sono pure due già entrati nel giro di Coverciano.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Si procede, tra giocatori che partecipano ancora al campionato Primavera e chi invece il salto in prima squadra l'ha già fatto, nella Top 100 di TMW sui migliori talenti d'Italia. Di seguito le posizioni dall'80esima alla 76esima.

80° - FABIO CHIARODIA (Borussia Moenchengladbach)

Le due presenze con Baldini lo hanno praticamente blindato, ma il difensore classe 2005 non è sempre stato così certo di vestire la maglia dell'Italia, malgrado abbia avuto le idee chiare fin dalle giovanili. Le squadre di Serie A e più in generale quelle del nostro Paese non lo hanno però mai visto da vicino perché il 21enne di Oldenburg ha vestito le maglie di Werder Brema e Borussia Moenchengladbach, formandosi anche nei vivai tedeschi. Per lui è arrivato il momento di diventare una realtà e un pilastro del suo club, per poi fare la stagione successiva un ulteriore step in avanti e non frenare la sua ascesa. Ha un buon senso della posizione e con i suoi 186 centimetri guida il reparto arretrato con facilità. Sulle palle inattive a favore è spesso un fattore, mentre nell'uno contro uno o nella difesa della profondità, legge in anticipo le intenzioni degli avversari. Tecnicamente forte, la sua presenza diventa cruciale in fase di impostazione.

La scheda di Chiarodia

Ruolo: difensore
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 3 con l'U15, 17 e 2 gol con l'U17, 21 con l'U19, 7 con l'U20, 5 con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore
Valore Transfermarkt: 3 milioni di euro

79° - ETTORE BROGGIAN (Como Primavera)

Uno dei colpi giovanili dell'estate è stato senza dubbio Ettore Broggian al Como: esterno destro classe 2008, è cresciuto interamente nel settore giovanile del Vicenza, dove è entrato a 13 anni e bruciato le tappe fino a diventare uno dei punti di riferimento della Primavera 2. Ha giocato principalmente da ala destra o da esterno a tutta fascia, ma mister Falsini in questo inizio di stagione lo ha impostato sempre da terzino. È un calciatore dinamico, veloce e instancabile, capace di interpretare tutta la corsia con spinta e personalità. Si distingue per l’energia nei duelli uno contro uno, la capacità di alzarsi molto in fase offensiva e di cercare sia il fondo per il cross sia l’accentramento per la conclusione. Di recente è entrato nel giro della Nazionale Under 19 con un esordio davvero notevole: 3-0 alla Turchia con gol, da terzino. E come è noto, chi ben comincia...

La scheda di Broggian

Ruolo: esterno destro
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 1 e 1 gol in U19
Valore su Transfermarkt: non noto

78° - DJIBRIL DIALLO (Parma Primavera)

Estate pienissima per Djibril Diallo, che dopo aver vinto l'Europeo Under 17 da pilastro difensivo con l'Italia, ha poi partecipato ai Giochi del Mediterraneo, ritardando il suo coinvolgimento con la Primavera del Parma Primavera: il centrale italiano è nato il 9 marzo 2009 a Labé, in Guinea, ma già dall'Under 15 ha scelto di vestire l'azzurro, confermandosi un talento su cui investire. Arrivato in Italia con la famiglia nel 2013, ha iniziato a giocare a Monticelli Terme prima di entrare nel settore giovanile del Parma nella stagione 2018-19. Destro naturale, si distingue per personalità, affidabilità e solidità. È un difensore di lettura e tempismo, capace di imporsi nei duelli e di mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. A 17 anni rappresenta, insieme al compagno di reparto e di squadra Varali, uno dei simboli della crescita del settore giovanile del Parma e uno dei difensori più affidabili della sua generazione azzurra.

La scheda di Diallo

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 2 in U15, 14 e 2 gol in U16, 15 e 1 gol in U17, 7 in U18
Valore su Transfermarkt: non noto

77° - SEYDOU FINI (Frosinone, in prestito dal Genoa)

Nato fisicamente in Costa d'Avorio, come uomo e calciatore Seydou Fini si è però sviluppato a Genova e nel Genoa, che ancora oggi ne detiene il cartellino. E che ha deciso di mandarlo in prestito a Frosinone per il secondo campionato consecutivo, facendo così testare (di nuovo) al guizzante attaccante il palcoscenico della Serie A, con ambizioni di avere minutaggio. Tra l'altro lui, come Chiarodia, ha già avuto modo di assaggiare il sapore della nazionale maggiore, nell'interregno di due partite di Baldini. Di piede mancino e non troppo strutturato sulla robustezza fisica, Fini è però capace di accelerate brucianti, con e senza il pallone, e fa dell'imprevedibilità la sua dote migliore. Preferisce partire a destra per accentrarsi sul piede forte, ma può giocare più o meno in ogni ruolo dell'attacco. Se deve fare la punta, meglio affiancato a un compagno.

La scheda di Fini

Ruolo: attaccante, esterno offensivo
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 3 con l’U17, 7 e 1 gol con l’U18, 12 e 1 gol con l’U19, 11 e 4 gol con l’U21, 2 con la Nazionale maggiore
Valore su Transfermarkt: 3,5 milioni di euro

76° - MATTEO EGAN (Empoli)

Che l'Empoli sia una fabbrica di talento è argomento assai noto, ma forse neanche i più ottimisti all'interno del club azzurro si sarebbero attesi l'esplosione così repentina mostrata dall'esterno destro Egan, l'irlandese della provincia pisana. Che è però allo stesso tempo anche l'esempio più classico del profilo made-in-Empoli, visto che la società azzurra lo ha preso da realtà locali quando era poco più che un bambino, tra i 7 e gli 8 anni, riuscendo a portarlo fino in prima squadra. Laterale capace di giocare sia da terzino a quattro che come esterno a tutta fascia, fa della qualità nella spinta e delle doti fisiche il suo aspetto di forza. Di prepotenza, suggerisce chi ne ha osservato i dati. Come per esempio Pagliuca, l'allora allenatore che non ha avuto dubbi nel confermarlo anche dopo il ritiro estivo nel quale era stato coinvolto più che altro per necessità numeriche. Alla fine, si è rivelato un titolare e tale dovrebbe rimanere anche nei prossimi mesi. In chiave nazionale, fino a qui ha sempre rappresentato la Repubblica d'Irlanda, arrivando fino all'Under 19, ma è nato e cresciuto nel Belpaese, e si sente italiano. Nel caso, ci sarà però da fare i conti anche con questo doppio passaporto.

La scheda di Egan

Ruolo: esterno destro
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 3 con l'U16 (Repubblica d'Irlanda), 3 con l'U19 (Repubblica d'Irlanda)
Valore Transfermarkt: 1,5 milioni di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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