Domani Bournemouth-Milan, l'emozione di Tavernier: "Volevamo giocare contro le big"

Il sito ufficiale del Bournemouth riporta le parole di Marcus Tavernier, trequartista delle cherries che sfideranno domani il Milan, gara valida per la 3ª giornata della League Phase di Europa League. E non nasconde la sua emozione nell'affrontare la squadra di Ruben Amorim:

"Per noi è il nostro lavoro, ma allo stesso tempo, quando abbiamo avuto il sorteggio, volevamo giocare contro questi grandi club che hanno avuto così tanto successo nei loro campionati e nelle competizioni europee".

"Se la scorsa stagione ci aveste detto che quest'anno avremmo giocato in casa contro il Milan in Europa League, credo che avremmo accettato senza esitazione".

"È un momento incredibile per il club, perché vogliamo continuare a partecipare a questo tipo di partite e rendere l'AFC Bournemouth un club ancora più grande a livello mondiale".