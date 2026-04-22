TMW Mr. Set Pieces lascia i Rangers con numeri da capogiro: Glasgow non sarà più la stessa

"Essere stato il capitano dal 2018 è un onore che mi rende incredibilmente orgoglioso; guidare questa squadra indossando la fascia ha significato per me più di quanto le parole possano esprimere. Rappresentare e guidare questo club è stato il più grande onore della mia carriera. Sarà sempre parte di me: Once a Ranger, Always a Ranger". Con queste parole, James Tavernier ha annunciato la fine della sua gloriosa esperienza con i Glasgow Rangers: un'avventura lunghissima, densa di soddisfazioni personali e più avara di trionfi di squadra. Ma quando sono arrivati, è stato indimenticabile.

Tavernier è arrivato ai Rangers quando il club militava ancora in Scottish Championship (la seconda serie), diventando immediatamente un pilastro della squadra che conquistò la promozione al primo tentativo. Nel 2018, sotto la gestione di Steven Gerrard, è stato persino nominato capitano: un inglese, cosa da non sottovalutare. Da quel momento è diventato il leader carismatico e tecnico della squadra, guidandola attraverso il difficile processo di ricostruzione per tornare ai vertici del calcio scozzese.

Il momento più alto della sua carriera è stato senza dubbio la stagione 2020-21, in cui ha guidato i Rangers alla vittoria del loro 55° titolo nazionale, interrompendo il dominio decennale del Celtic e concludendo il campionato da imbattuti. Ma ciò che rende Tavernier unico nel panorama mondiale è la sua incredibile capacità realizzativa. Nonostante giochi come difensore laterale, le sue statistiche sono paragonabili a quelle di un centravanti di alto livello: con oltre 120 gol e più di 130 assist all'attivo in maglia blu, detiene il record per il maggior numero di reti segnate da un difensore nella storia del calcio britannico. La maggior parte delle sue reti proviene da rigori calciati con freddezza chirurgica e punizioni magistrali, che lo hanno reso il miglior marcatore stagionale del club in diverse occasioni e gli hanno fatto guadagnare il soprannome di 'Mr. Set Pieces'.

Incredibile il dato di gol segnati del 2021-22: da difensore, è stato il capocannoniere dell'Europa League (7 gol) nell'anno in cui i Rangers raggiunsero la finale di Siviglia, persa poi ai rigori contro l'Eintracht Francoforte. Memorabili le sue prestazioni contro Borussia Dortmund e RB Lipsia. Sarà davvero sostituire numeri come questi.