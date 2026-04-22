Ufficiale James Tavernier lascia i Rangers dopo 11 anni e oltre 500 presenze: "Il mio più grande onore"

Il capitano dei Rangers, James Tavernier, ha annunciato ufficialmente che questa sarà la sua ultima stagione a Ibrox, mettendo fine a un legame profondo durato undici anni. In un toccante messaggio rivolto a tifosi, compagni e staff, il difensore ha spiegato come la scelta sia maturata dopo una lunga riflessione: "Non è stata una decisione facile. Questo club è stato una parte immensa della mia vita e della mia famiglia. Dal momento in cui sono arrivato, ho sempre cercato di dare tutto me stesso per rappresentarlo nel modo giusto. Essere stato il capitano dal 2018 è un onore che mi rende incredibilmente orgoglioso; guidare questa squadra indossando la fascia ha significato per me più di quanto le parole possano esprimere".

"Abbiamo condiviso alti e bassi e momenti davvero incredibili", ha ricordato il capitano. "Dalla vittoria della Coppa di Scozia e della Coppa di Lega fino alle indimenticabili serate a Ibrox contro Dortmund e Lipsia. Ma sopra ogni cosa, portare a casa il titolo della '55' è stato un momento che porterò con me per il resto della vita. Ringrazio i compagni per le battaglie vissute insieme e lo staff che lavora instancabilmente dietro le quinte: il vostro supporto non è mai passato inosservato".

"Non è ancora la fine. C'è una stagione da concludere e siamo pienamente concentrati sulla corsa al titolo. Continuerò a dare assolutamente tutto fino all'ultimo giorno. Anche se sento che è arrivato il momento per una nuova sfida, ora dobbiamo finire nel modo giusto: insieme". Il capitano ha poi concluso con una promessa di eterna fedeltà: "Rappresentare e guidare questo club è stato il più grande onore della mia carriera. Sarà sempre parte di me: Once a Ranger, Always a Ranger".