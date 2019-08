© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i calciatori convocati da mister D'Aversa per la gara di domani contro la Juventus che aprirà la Serie A 2019/2020. Solo sei i difensori a disposizione, con il Parma che dovrà per forza di cose intervenire nell'ultima settimana di mercato: manca anche Marcello Gazzola, in procinto di passare all'Empoli, ma ci sono Kucka e Grassi, come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. C'è abbondanza invece in attacco ed in mezzo al campo, con il tecnico chiamato a scelte importanti, ma che potrà contare sull'apporto dei subentranti. La lista dei 24 convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Ricci;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Machin, Scozzarella;

Attaccanti: Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.