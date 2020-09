Dopo la riunione, la palla passa a Messi: dovrà decidere se riprendere gli allenamenti

vedi letture

Jorge e Rodrigo, padre e fratello di Leo Messi, dopo la riunione con Bartomeu parleranno con la Pulce per fargli capire una volta di più l'intenzione del club di non farlo partire. Lo stesso Messi, a quel punto, dovrà prendere una decisione per quel che riguarda l'eventuale ripresa degli allenamenti: dopo aver saltato i test e le prime sedute, in pratica, Messi dovrà decidere se proseguire sulla linea dura e quindi continuare a disertare la Ciutat Esportiva o se rivedere la propria posizione e mettersi a disposizione di Ronald Koeman. Nel frattempo, spiega il Mundo Deportivo, la Pulce si sta allenando all'interno dell'attrezzatissima palestra presente nella sua abitazione a Castelldefels.