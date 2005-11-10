Dovbyk non decolla nemmeno a Bologna. Alle spalle di Piccoli, ora può scavalcarlo pure Enem

Se i piani estivi fossero stati rispettati, Jay Enem questa sera avrebbe affrontato il Getafe in Conference League con la maglia del Lugano. Il mercato, però, ha cambiato gli scenari e l’attaccante olandese, arrivato dalla Stella Rossa per 6 milioni di euro, potrebbe ritrovarsi sabato al centro dell’attacco del Bologna nella trasferta di Cagliari. Con Piccoli ai box fino alla sosta di novembre, Palladino deve scegliere tra il classe 2003 e Artem Dovbyk, ancora alle prese con il recupero della migliore condizione.

Il destino di Enem e le gerarchie da riscrivere

Come raccontato da Il Resto del Carlino, Enem era ormai destinato al prestito in Svizzera, ma è stato trattenuto a Casteldebole dopo che lo staff tecnico e la dirigenza avevano valutato le condizioni non ottimali di Dovbyk. Inizialmente chiamato a coprire le difficoltà dell’ucraino, ora l’olandese dovrà contribuire a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Piccoli.

Dovbyk cerca il rilancio proprio a Cagliari

Il precedente della scorsa stagione riporta alla staffetta tra Castro e Dallinga, con Immobile fermato dagli infortuni. Oggi il Bologna si ritrova nuovamente con tre centravanti, ma in una situazione diversa. Dovbyk, che vuole ritrovare lo smalto mostrato a Roma ma resta da capire quanta autonomia abbia l'ucraino.