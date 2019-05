Dybala si unisce al coro: "Grazie mister, mi hai insegnato a vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è tanto discusso del rapporto tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri. Tra le ipotesi che hanno portato alla separazione del tecnico livornese con la Juventus, si è fatta anche quella di una differenza di vedute con la società sulla Joya, la cui permanenza in bianconero è stata messa in forte discussione. Dybala, intanto, si è unito al coro dei compagni di squadra e ha dedicato un post su Twitter ad Allegri: "Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato sopratutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai! "