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Edoardo Motta, ne vuoi un po'? Valutazione salita a 8 milioni nel 2026

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 10:04Serie A
17.10.2026 10:04Serie A
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Il portiere della Lazio costerebbe circa 8 milioni rispetto agli 1,2 del 2025. Molto è merito dell'infortunio di Provedel (e di Mandas in Inghilterra)
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© foto di www.imagephotoagency.it

Chi se lo ricorda Edoardo Motta, solamente un anno fa? Probabilmente chi seguiva l'Under 21, perché si alternava in porta con Mascardi, ora al Torino. Poi è arrivato Palmisani - anche a causa di un infortunio agli adduttori che lo ha tolto di mezzo a novembre - e nell'ultima sfida contro la Polonia è finito in panchina, mentre con l'Armenia addirittura in tribuna. Ci può stare.

La crescita

Eppure il 2026 di Edoardo Motta è stato più che buono. Preso dalla Lazio dopo che Mandas era finito in Inghilterra, era destinato a essere il secondo di Provedel. E lo è stato, almeno finché la fato non gli ha dato una mano, visto che lo stesso portiere si è fatto male e lui è finito dall'essere il terzo a primo, quasi incredibilmente. E altrettanto bene ha fatto in Coppa Italia, anzi meglio. Perché dopo una partita ai limiti dell'insuperabile ha ipnotizzato e neutralizzato i tiri dal dischetto di Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pašalić e Charles De Ketelaere. Quattro in uno, con Lazio in finale (poi persa) contro l'Inter.

Il valore di mercato

Rispetto a quando giocava alla Reggiana, dicembre 2025, ecco che è schizzato verso l'alto, fino a raggiungere quota 8 milioni. Più 6,8 di aumento.

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