Edoardo Motta, ne vuoi un po'? Valutazione salita a 8 milioni nel 2026
Andrea Losapio
Chi se lo ricorda Edoardo Motta, solamente un anno fa? Probabilmente chi seguiva l'Under 21, perché si alternava in porta con Mascardi, ora al Torino. Poi è arrivato Palmisani - anche a causa di un infortunio agli adduttori che lo ha tolto di mezzo a novembre - e nell'ultima sfida contro la Polonia è finito in panchina, mentre con l'Armenia addirittura in tribuna. Ci può stare.
La crescita
Eppure il 2026 di Edoardo Motta è stato più che buono. Preso dalla Lazio dopo che Mandas era finito in Inghilterra, era destinato a essere il secondo di Provedel. E lo è stato, almeno finché la fato non gli ha dato una mano, visto che lo stesso portiere si è fatto male e lui è finito dall'essere il terzo a primo, quasi incredibilmente. E altrettanto bene ha fatto in Coppa Italia, anzi meglio. Perché dopo una partita ai limiti dell'insuperabile ha ipnotizzato e neutralizzato i tiri dal dischetto di Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pašalić e Charles De Ketelaere. Quattro in uno, con Lazio in finale (poi persa) contro l'Inter.
Il valore di mercato
Rispetto a quando giocava alla Reggiana, dicembre 2025, ecco che è schizzato verso l'alto, fino a raggiungere quota 8 milioni. Più 6,8 di aumento.