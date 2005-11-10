Lazio, Motta: "Con Gattuso il portiere è un giocatore attivo a tutti gli effetti. I risultati sono visibili"

Buon test amichevole oggi a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso, che batte 3-0 il Mgarr United, squadra della seconda divisione maltese allenata dall’ex biancoceleste Andrea Agostinelli (qui il resoconto della partita).

Le parole di Edoardo Motta

Nel post gara, ha parlato ai canali ufficiali il portiere Edoardo Motta: “Un allenamento congiunto, una sgambata che ci fa bene. Ci teniamo tutti sulla stessa linea fisicamente, stiamo tutti sul pezzo per cercare di dare il meglio. Quando il portiere gioca poco è difficile, la porta sembra sempre più grande ma sono contento anche della mia prestazione. Il mister e i preparatori mi stanno aiutando, giorno dopo giorno lavoriamo e la motivazione va trovata dentro. Questo è il lavoro più bello del mondo, è sempre stato il mio sogno rendere la mia passione un lavoro e quindi sono felice. Ci sono richieste dello staff che vanno soddisfatte, qualche volta vengono meno ed è giusto che mi vengano segnalate. Con Gattuso il portiere è un giocatore attivo a tutti gli effetti, siamo di fatto il quinto difensore ed è un qualcosa che aiuta la squadra. È un bagaglio in più che si può portare dietro. Lo scorso anno ero già contento di aver esordito, poi ho giocato e sono contento per come è andata. Non mi aspettavo anche di arrivare in Serie A, quindi sono felice. Il nostro momento è sotto gli occhi di tutti, i risultati sono visibili”.