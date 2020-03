Emergenza Coronavirus. La FIFA e i calendari: finestra Nazionali slitta da giugno a ottobre

vedi letture

Prosegue il lavoro per stabilire quelli che potrebbero essere i calendari del calcio nei prossimi mesi per portare a termine la stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la FIFA si è detta disposta a spostare le date dedicate alle nazionali di inizio giugno a ottobre. Uno spazio che, così liberato, potrebbe essere sfruttato dai club: per le finali delle coppe si potrebbe andare anche ad agosto. Sempre la Fifa studierà una formula per l’eventuale proroga dei contratti dei giocatori in scadenza a giugno senza costi ulteriori per i club.