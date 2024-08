Ufficiale Empoli, arriva un centrocampista del Chelsea. Il comunicato su Tino Anjorin

Volto nuovo per l'Empoli. Il club toscano ha messo le mani su un giovane centrocampista offensivo molto considerato in Inghilterra, ma che ancora non è riuscito a spiccare le ali come qualcuno avrebbe invece pronosticato per lui. Si tratta di Faustino Adebola Rasheed Anjorin, meglio noto semplicemente Tino Anjorin (22 anni), centrocampista che arriva dal Chelsea. Il calciatore ha sottoscritto col suo nuovo club un contratto valido fino al 30 giugno 2027

Preso dal Chelsea, il classe 2001 andrà così a rinforzare la batteria dei trequartisti a disposizione del tecnico azzurro D'Aversa. Scuola Blues, Anjorin nelle ultime due stagioni ha vestito le divise di Huddersfield Town e di Portsmouth, nelle serie cadette in Inghilterra.