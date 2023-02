Empoli, Zanetti: "Napoli per certi versi ingiocabile, ha ridicolizzato l'Eintracht Francoforte"

Paolo Zanetti rende omaggio al Napoli al termine della gara persa 2-0 al Castellani contro l'Empoli: "Il Napoli è una squadra che per certi versi è ingiocabile, fa tutte le fasi in maniera perfetta. Poi aggiungo che non sono completamente contento di ciò che abbiamo fatto noi e non parlo di impegno. Abbiamo pagato un po' di tensione e quando avevamo palla noi potevamo fare qualcosa di meglio. Nel primo tempo abbiamo pagato la tensione della gara e qualche timore reverenziale. Questo deve farci crescere perché se poi andiamo ad analizzare i due gol ce li siamo fatti da soli mettendo la partita da un binario difficile a un altro quasi impossibile. Detto ciò, questo Napoli qui ridicolizza una squadra che ha vinto l'Europa League (l'Eintracht Francoforte, ndr) e probabilmente avrebbe vinto comunque"

