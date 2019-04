ESCLUSIVA TMW - Ag. Farias: "Ha nascosto la palla al miglior centrale al mondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Da quando è arrivato a Empoli le sue prestazioni sono in crescendo, con la Juventus aveva giocato anche meglio. Aver nascosto la palla al difensore più forte del mondo è stato sicuramente motivo d'orgoglio". Parole e pensieri di Mariano Grimaldi, procuratore di Diego Farias. L'attaccante dell'Empoli è stato tra i migliori in campo ieri sera al Castellani contro il Napoli, nella sfida che ha visto la squadra di Andreazzoli imporsi 2-1 anche grazie al suo gol che ha sbloccato la partita".

In effetti, difficilmente s'è visto un Koulibaly così in difficoltà nell'ultimo periodo.

"Non gli ha dato punti di riferimento, complimenti all'allenatore Andreazzoli che ha preparato la partita in maniera perfetta. L'ha attaccato con un passo diverso, è stato un moto perpetuo per 90 minuti. Quello di segnare al Napoli è uno scherzo che mi fa spesso, visto che io sono napoletano".

E' tra le sue vittime preferite.

"Napoli e Sassuolo sono le sue vittime preferite. Ora però pensiamo all'Empoli: spera di trovare quella continuità che negli anni passati non aveva, mettendo nelle gambe minuti su minuti".

A fine gara ha detto: 'A Cagliari parlano troppo...'. A cosa si riferiva?

"Ce l'aveva con alcuni giornalisti perché lo criticavano in quanto non era mai al 100%. Non era in alcun modo un riferimento alla società, con cui ha un rapporto stupendo. Certo, a Cagliari non giocando con continuità era difficile arrivare al top della forma".

Torniamo al Napoli, a quello che nel gennaio 2018 poteva essere anche il suo club.

"Quello che è successo è storia passata, le dinamiche del mercato le conosciamo e non abbiamo alcuna rimostranza in questo senso. Oggi giochiamo per l'Empoli e l'obiettivo è la salvezza".

E il riscatto in caso di permanenza in Serie A.

"Siamo venuti qui per dare una mano e metterci a disposizione. E' chiaro che c'è un obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma questo aspetto in questo momento è secondario. L'obiettivo primario è la salvezza".