ESCLUSIVA TMW - Arshad racconta StatsBomb: i dati alla conquista del calciomercato

esclusiva Arshad racconta StatsBomb: i dati alla conquista del calciomercato

vedi letture

La tecnologia al servizio del pallone. Una tendenza sempre più marcata nel calcio moderno, adesso ancor di più col lockdown di gran parte dei paesi. L'industria del football è comunque costretta ad andare avanti e uno dei mezzi tecnologici che stanno prendendo sempre più campo si chiama Stats Bomb. A raccontarlo, per Tuttomercatoweb.com, direttamente da Boston, è il Chief Commercial Officer dell'azienda, Shergul Arshad. "StatsBomb è nata da un'idea di Ted Knutson che lavorava nell'azienda Pinnacle dove faceva mercato per le scommesse su calcio ed NFL. E' stato assorbito da SmartOdds dove ha lavorato con Brentford e Midtjylland nell'analitica. In ogni situazione trovava dati acquistabili con funzioni base per il settore media. Per fare match analysis mancava il lavoro in depth"

Così è nata l'idea.

"L'idea è nata dal mercato americano. Seguiamo molto l'attività nel basket e nel baseball. Sono due sport che utilizzano i dati in modo più elevato che in qualsiasi altro sport. Sembrava allucinante che nel calcio non ci fosse quest'utilizzo di dati".

Come operate?

"Noi facciamo il nostro collezionamento di dati. La base è in Egitto e questi 'collezionatori' studiano 70 campionati tramite video. Usando un programma che si chiama Computer Vision; abbiamo 3500 eventi a partita e la profondità dei dati è unica. L'utilizzo dei dati di pressione, di squadre e giocatori, è uno dei cambiamenti che sta portando risultati a squadre come il Liverpool e che noi analizziamo".

Il vostro portfolio ha clienti in tutto il mondo.

"Avendo dati accurati e una piattaforma user friendly, molte società ci usano come clienti. Siamo esplosi su mercati inglesi e americani. Ted ha un podcast lì, c'è una conoscenza capillare del prodotto e del perché servano dati profondi".

Questo ha cambiato anche il modo di fare mercato dei club.

"In altri mercati, come quello italiano, c'è meno stress sull'utilizzo di dati di piattaforme video. Noi lavoriamo in Premier dove hanno reparti anche con venti persone: ci sono meno scout che girano il Mondo, l'osservatore infuenza l'opinione del calciatore. La nostra opinione è quella di basare l'operazione di scouting con l'utilizzo di data e con una video piattaforma come WyScout. C'è un'equivalenza di analisi. Dal vivo hai l'impressione di una-due gare viziate dal momento, coi dati hai un parametro più ampio".

StatsBomb ai tempi del Coronavirus.

"Questa settimana un grande club inglese mi ha contattato: non c'è più il permesso di mandare scout, ovviamente, e volevano un contratto per avere dati per lavorare in profondità. In questo mondo, dove ora si è costretti a lavorare da casa, è importante l'opportunità di lavorare studiando dati abbinandola ai video".

Lavorate non solo con ds e scout.

"Abbiamo tecnici inglesi che usano la piattaforma. Siamo in partnership con FIGC, con alcuni club italiani. Abbiamo diverse federazioni che parteciperanno all'Europeo, quando sarà, clienti dal top fino alla League Two, a latitudini diverse e non abituali".

E' un'occasione anche per le società: scoprire, comparare, trovare il nome giusto.

"Copriamo settanta competizioni diverse e questo permette ai club di non essere legati ai flussi abituali, ai rapporti interpersonali con altri operatori. Un direttore sportivo, in questo modo, insieme al match analyst, può identificare i target migliori in campionati dove magari non avevano idea potesse esserci il giocatore giusto".