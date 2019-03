© foto di Federico De Luca

Giampiero Pinzi figura di riferimento in casa Udinese al fianco di Igor Tudor. “Con la sua esperienza cercherà di dare una mano a tutto l’ambiente Udinese”, dice l’agente che lo ha accompagnato durante la carriera calcistica, Danilo Caravello, a TuttoMercatoWeb. “La prospettiva di Pinzi - prosegue Caravello - è quella di dare il meglio per questo club. Sta vicino all’ambiente, va al campo, cerca di crescere e rubare segreti da tutti. Sta facendo esperienza, in attesa di sostenere l’esame da allenatore”.

Per l’Udinese, Pinzi, è una figura di riferimento.

“È un’immagine positiva per il club. Per quello che è stato ed è tutt’ora. Se gli venisse chiesto qualche consiglio non si tirerebbe indietro. Anzi”.

L’esonero di Nicola però è sembrato sorprendente.

“Quando si cambia un allenatore in corsa è sempre una sconfitta. Però se hanno cambiato evidentemente hanno visto una situazione troppo piatta. L’importante è arrivare a fine stagione con la classifica migliore possibile e poi riprogrammare”.