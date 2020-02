vedi letture

esclusiva Caso: "Lazio, stupenda sorpresa da scudetto. E' un bene per il calcio italiano"

C'è ancora un po' di amaro in bocca per il pareggio del Napoli contro il Barcellona. La squadra di Gattuso adesso si concentra sul campionato, consapevole che martedì sera ha sfiorato l'impresa. "La partita era stata impostata nel modo giusto, la tattica era quella adeguata", ha spiegato a Tuttomercatoweb.com Mimmo Caso che in carriera ha vestito anche la maglia dei partenopei. "Il Barça è stato ingabbiato bene però poi nel calcio sono sempre gli episodi a decidere. Il Napoli non ha saputo sfruttare fino in fondo le occasioni e poi è stata punito da un'amnesia. Peccato, la formazione di Gattuso era stata impeccabile. Al ritorno sarà il Napoli a dover fare la partita e dovrà ancora una volta esser preparata bene. Ripeto, è stato stonato l'episodio dell'uno a uno".

Passiamo alla Lazio: pare inarrestabile...

"Ora vive sulle ali dell'entusiasmo e sta dando dimostrazione di poter puntare allo scudetto. Inutile girarci intorno. Ha battuto Inter e Juventus. E' la stupenda sorpresa del campionato, un bene per il calcio italiano".

Qual è stata la chiave della squadra di Inzaghi?

"La grande capacità di fare bene le due fasi. In quella offensiva poi sfrutta le capacità dei suoi tenori che giocano con un rendimento altissimo e fanno la differenza. La qualità è straordinaria e i numeri parlano chiaro".

Chiudiamo, sempre da ex, con la Fiorentina. Che idea si è fatto dei viola?

"E' importante che la squadra si sia tirata fuori dalle zone pericolose. Anche perchè il Genoa al di là della sconfitta con la Lazio va forte. E ci vuol poco a ritrovarsi invischiati. E la Fiorentina non è abituata a giocare per obiettivi che non corrispondono al valore e al blasone della maglia. Al tempo stesso ora vanno fatti i risultati per trovare ancor più tranquillità e per guardare al futuro. Sono arrivati giocatori giovani interessanti ma serviranno anche innesti importanti per la prossima stagione".