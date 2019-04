© foto di Federico De Luca

Chicco Evani ex milanista e ora vice di Mancini in Nazionale ha presentato oggi a Pistoia il suo libro scritto con Lucilla Granata 'Non chiamatemi Bubu'. "L'idea - ha detto a TMW - è nata tanti anni fa dopo la scomparsa di un magazziniere del settore giovanile del Milan e quella dell'amico Andrea Pazzagli. E' un libro che racconta di pallone ma anche chi sono come persona". Evani ha parlato della Nazionale ("il lavoro è lungo ma speriamo tanto nei nostri giovani") e poi del Milan: "La posizione è in linea alle aspettative, è chiaro che c'è da battagliare perchè per il posto Champions ci sono tante squadre. Serve fare meno errori possibili". Chiusura sulla Juve e la Champions: "L'Ajax sa giocare a calcio, ha grandi talenti ma i bianconeri sono più esperti e sapranno farsi valere"

