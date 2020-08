ESCLUSIVA TMW - "Messi ha scelto l'Inter". L'ex agente chiarisce: "Vi spiego la frase sui nerazzurri"

esclusiva "Messi ha scelto l'Inter". L'ex agente chiarisce: "Vi spiego la frase sui nerazzurri"

"Per me Messi ha già una squadra: l'Inter". Hanno fatto scalpore, soprattutto in Italia, le ultime dichiarazioni di Josep Maria Minguella, agente della Pulga all'inizio della sua avventura a Barcellona, nonché ex dirigente ed ex candidato alla presidenza del Barça. Un'apertura netta e piuttosto controcorrente, che lo stesso procuratore spagnolo ha voluto però chiarire in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, commentando al contempo la tanto discussa decisione della stella argentina di lasciare i blaugrana.

Minguella, ci aiuti a capire: per lei Messi può davvero andare all'Inter?

"Le mie dichiarazioni sono state interpretate male, io qualche giorno fa ho detto semplicemente che l'Inter è una delle possibilità in virtù della tassazione più vantaggiosa che esiste in Italia. Lo abbiamo visto bene anche con Cristiano Ronaldo alla Juventus due anni fa... Tanti campioni pensano di trasferirsi in Serie A oggigiorno. A proposito, proprio perché c’è già CR7, non penso invece che i bianconeri siano in corsa".

La squadra in pole position, in questo momento, sembra essere il Manchester City.

"Per il City vale un altro discorso: Messi e la sua famiglia là hanno tanti amici, sponsor ed ex colleghi di Barcellona, da mister Guardiola alla dirigenza. Questa sarebbe sicuramente la scelta più ragionata dal punto di vista sportivo".

Ma Messi, secondo lei, dove finirà?

"Mi sbilancio: per me oggi ci sono molte più possibilità che Messi resti al Barcellona fino al 2021 piuttosto che andarsene subito. Il Barça ha già deciso e sono convinto che difenderà fino alla fine la sua scelta, Leo ha un contratto e neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa trasferirsi senza il pagamento della famosa clausola da 700 milioni di euro".

Lei ha seguito i primi passi di Messi nella Masia... Avrebbe mai immaginato di vederlo, un giorno, rompere col club della sua vita?

"È stato sorprendente e inaspettato, mentirei se dicessi che non è stato così. Eppure la mia lunga esperienza nel mondo del calcio mi ha insegnato che può sempre succedere di tutto, ma proprio di tutto. Il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus è stato solo l'esempio più recente, nel sistema calcio niente è impossibile".

