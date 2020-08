esclusiva Montefusco: "Napoli, domani serve il vero Allan. E per il futuro uno alla Xabi Alonso"

Vincenzo Montefusco, vero e proprio simbolo dei partenopei, è fiducioso in vista del match di domani del Napoli contro il Barcellona. "La città è entusiasta di questa partita - spiega a TMW - càpita poche volte, è bello per la società e i calciatori. E' una gara di ritorno, bisogna vedere che tipo di squadra verrà fatta ma le mie sensazioni sono buone da più di un mese. Il Napoli può fare un bel colpo ma deve capire come impostare squadra anche in considerazione del fatto che dovrà trovare il gol. Credo inoltre che il Napoli non possa fare a meno di Allan in una gara del genere. bisogna prenderlo da una parte, fargli un bel discorso e caricarlo a dovere. A metà campo ci vogliono giocatori come lui domani sera, serve il vero Allan".

Quindi non ha visto un Napoli un po' con.. la pancia piena dopo la conquista della Coppa Italia?

"Non è appagato il Napoli. La gestione Gattuso è stata ottimale. Magari faccio una riflessone in vista del prossimo campionato visto che sento che la maggior parte dei giocatori saranno gli stessi di quest'anno, ma così non può lottare per lo scudetto".

Che cosa serve allora?

"Osimhen è stato preso ed è un attaccante che ha qualità, pero deve essere ancora visto nel campionato italiano. Non so se con Demme, Lobotka, Di Lorenzo e Mario Rui si possa lottare per vincere. Parliamoci chiaro, il napoletano ora vuol vincere, vuol lottare per il titolo".

Quei giocatori che ha citato non sono da scudetto?

"Sono ottimi calciatori, Demme ha dato quadratura al Napoli ma per vincere, in mezzo al campo ci vuole uno alla Xabi Alonso, un uomo squadra davvero. Non vedo un giocatore che inventi la giocata. Lottare per lo scudetto significa avere calciatori di questo genere".