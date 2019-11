L'attaccante della Dinamo Zagabria, Mislav Orsic, ha parlato dei progressi di Dani Olmo, suo compagno di squadra e ora convocato con la Nazionale spagnola. “Il fatto che abbia fatto altri progressi qui, ricevendo questa chiamata, testimonia a favore della sua permanenza. Dani è un bravo ragazzo, un grande calciatore con una mentalità estremamente forte. Quello che è successo non è un incidente, ha avuto un coraggio fuori dal comune di lasciare Barcellona e venire a Zagabria. Questa è stata una ottima decisione. Spezia? Non mi piace tornare indietro nel passato, solamente non era il momento giusto. Questa è la via, nel calcio. Da qualche parte il tuo talento e il tuo entusiasmo viene fuori, non c’è dubbio in questo. Una cosa simile è successa a Petkovic, ha fallito nell’imporsi in Italia e ora è l’attaccante della nazionale vicecampione del mondo. Andare in Korea è stata una buona esperienza per me, sono diventato migliore come giocatore e come persona”.

L'intervista completa sarà disponibile alle 13.15