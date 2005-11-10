Dall'esordio in Serie A a quello europeo, tutto in 4 giorni: l'Atalanta scopre Relja Obric

Quattro giorni dopo il debutto in Serie A, Relja Obric si prepara a vivere un'altra serata speciale: il difensore classe 2006 sarà infatti titolare nell'Atalanta che, alle ore 21, affronterà l'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nella seconda giornata della fase campionato di Conference League. Per il centrale sloveno si tratta della seconda presenza con la prima squadra nerazzurra, dopo i 70 minuti disputati contro il Milan nell'ultimo turno di campionato. Un'ascesa improvvisa, accelerata anche dall'emergenza difesa per Sarri, che oggi offre al ventenne un'altra occasione per mettersi in mostra ad alti livelli.

Il percorso Relja Obric

Nato a Belgrado l'11 aprile 2006 ma di origini slovene, Obric è cresciuto nel settore giovanile del Partizan prima di approdare a Zingonia nel gennaio 2023, quando aveva appena 16 anni. Da quel momento ha seguito il consueto percorso di crescita all'interno del vivaio bergamasco, passando dall'Under 17 all'Under 18, dalla Primavera fino all'Atalanta Under 23, con cui ha accumulato le prime esperienze nel calcio professionistico. Alto 194 centimetri e mancino, è un centrale di difesa dotato di struttura fisica importante, forza e potenza nel gioco aereo.

Col Milan ha causato un rigore

Il debutto contro il Milan, domenica 18 ottobre, non è stato privo di difficoltà: entrato al 20' al posto dell'infortunato Kolasinac, è stato coinvolto nell'episodio del rigore concesso ai rossoneri dopo l'intervento del VAR per un tocco di braccio. Ora, contro l'Ajax, il nazionale under 21 della Slovenia avrà l'opportunità di ripartire e dimostrare il proprio valore anche in Europa. Per lui, in pochi giorni, due tappe importanti nel percorso verso il calcio dei grandi.