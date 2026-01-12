TMW Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra

Il difensore Relja Obric potrebbe lasciare l’Atalanta nel corso di questa finestra di mercato. Il classe 2006, che in questa stagione ha disputato nove gare fra Serie C e Coppa Italia di categoria con l’Under 23 orobica, è infatti cercato da due club.

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il centrale serbo piace al Mantova che potrebbe chiederlo in prestito e metterlo così al servizio di quel Francesco Modesto che lo ha allenato proprio in nerazzurro, ma la trattativa non appare semplice a causa dell’interessamento di una squadra più importante come il Brighton in Inghilterra, attualmente undicesimo in Premier League.

Obric con la maglia della seconda squadra del club bergamasco ha finora collezionato 42 presenze con una rete.